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PDI encuentra con vida a hombre que era intensamente buscado en Punta Arenas

Mario Sánchez Hernández fue ubicado tras perderse su rastro la mañana del martes, cuando salió de su casa rumbo a su trabajo y no llegó a destino.

Periodista Web
Periodista Web

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo con vida de Mario Sánchez Hernández, hombre que permanecía desaparecido desde las primeras horas del martes en Punta Arenas.

El extravío se produjo luego de que Sánchez saliera de su vivienda particular en dirección a su lugar de trabajo. Sin embargo, nunca se presentó en sus labores y desde ese instante perdió toda comunicación con sus familiares y compañeros de funciones.

La falta de contacto telefónico y la ausencia de datos sobre la ruta que tomó tras dejar su hogar activaron la preocupación de su entorno cercano, el cual inició una campaña de búsqueda mediante redes sociales para solicitar antecedentes a la comunidad magallánica.

Tras las diligencias desarrolladas por los detectives, la policía civil confirmó la localización del trabajador en buen estado general, dando por concluido el operativo de rastreo. Las circunstancias específicas en torno a su paradero durante las horas en que estuvo inubicable no han sido informadas de momento.

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