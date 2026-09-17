Seremi de Salud de Magallanes ha iniciado cuatro sumarios sanitarios en fiscalizaciones previas a Fiestas Patrias

Un total de cuatro sumarios sanitarios ha cursado la Seremi de Salud de Magallanes durante los operativos de fiscalización previos a las Fiestas Patrias. De las infracciones detectadas, tres corresponden a carnicerías y una a una panadería, en el marco de la revisión intensiva a la venta de carnes y elaboración de empanadas.

En Puerto Williams, la Autoridad Sanitaria decomisó más de 60 kilos de carne envasada vencida, mientras que en Punta Arenas se abrieron dos sumarios a carnicerías: uno por deficiencias sanitarias generales y otro tras detectar 120 kilos de carne de origen no autorizado. El cuarto procedimiento afectó a una panadería de la capital regional debido a deficiencias estructurales e higiénicas en la zona de producción y servicios higiénicos del personal.

Fiscalización a empanaderías y fondas

El Seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, detalló que tras inspeccionar 45 carnicerías en las cuatro provincias, los equipos han enfocado su despliegue en más de 50 panaderías y fábricas de empanadas. Durante un operativo de muestra en la tradicional panadería Doña Mirta —la cual no presentó observaciones—, el fiscalizador Alex Lucero recalcó la importancia de la refrigeración de ingredientes perecibles y la sanitización de mesones.

Por su parte, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, confirmó que los controles se mantendrán de forma intempestiva durante todo el fin de semana largo, extendiéndose a la apertura de fondas y ramadas. Desde la Seremi de Salud hicieron un llamado a la ciudadanía a comprar exclusivamente en el comercio formal, verificar fechas de vencimiento y comprobar la correcta cocción e higiene de las empanadas.