Armada de Chile concluye fase activa de búsqueda de los tripulantes de la lancha “Talymar” en la Provincia Antártica

La Armada de Chile dio por finalizada la fase activa de búsqueda y salvamento marítimo (SAR) correspondiente a los tripulantes de la Lancha Motor “TALYMAR”, faena que se desarrollaba en la Provincia Antártica Chilena.

El anuncio fue comunicado en primera instancia a los familiares por la Gobernación Marítima de Puerto Williams, tras completar 216 horas continuas de operativo ininterrumpido. Durante los nueve días de despliegue, la Autoridad Marítima movilizó a más de 100 efectivos pertenecientes al Distrito Naval Beagle, al Grupo Aeronaval Sur y al Comando de Operaciones Navales, sumando el apoyo técnico de Bomberos de Puerto Williams y la colaboración de embarcaciones de la pesca artesanal para labores de rastreo marítimo, aéreo, costero y submarino.

La Institución Naval explicó que la decisión se enmarca en los protocolos internacionales vigentes y en la evaluación del tiempo transcurrido frente a los márgenes de supervivencia en las aguas australes. Asimismo, reitera su llamado a los navegantes y pescadores artesanales de Magallanes a extremar las medidas de autocuidado e inspección de seguridad para prevenir emergencias en el mar.