PDI detiene a adolescente acusado de asaltar a menor tras concretar venta por redes sociales en Punta Arenas

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI detuvieron este martes en Punta Arenas a un adolescente de 17 años, imputado por el delito de robo con intimidación perpetrado contra un menor de 13 años.
El hecho ocurrió durante el mes de julio, cuando la víctima acudió a un punto de la vía pública para concretar la venta de dos pares de zapatillas. En el lugar, el comprador lo amenazó con un arma cortante, lo despojó de los artículos y se dio a la fuga.
Las diligencias instruidas por la Fiscalía Local permitieron identificar al presunto autor del asalto y ubicarlo en el lugar de los hechos a través del reconocimiento de la víctima.
El jefe de la BIRO Punta Arenas, subprefecto Gerardo Álvarez, explicó que tras el proceso investigativo “detectives lograron establecer la identidad del autor del delito, correspondiente a un adolescente de 17 años, quien fue posicionado en el sitio de suceso y reconocido por la víctima”.
Con las pruebas recabadas, el Ministerio Público gestionó la orden de detención y el ingreso al domicilio del imputado, operativo que se concretó este martes. Durante la intervención policial, las autoridades recuperaron las zapatillas robadas.
El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, tribunal que dispuso la medida cautelar de internación provisoria mientras se desarrolle la investigación.