Uhcip de hospital clínico se transforma en un espacio 100% libre de humo de tabaco

La Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos en Psiquiatría Infanto-Adolescente (Uhcip) del Hospital Clínico Magallanes logró consolidar un espacio 100% libre de humo de tabaco.

Este avance no sólo representa el cumplimiento de la legislación nacional, sino que transforma el entorno de recuperación para los jóvenes más vulnerables de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

El proyecto se sustenta en ejes clave como la coherencia terapéutica y ética en la salud mental, alineando el entorno físico con el objetivo de sanación integral de adolescentes en crisis agudas.

Al eliminar toxinas, se resguarda el desarrollo neurobiológico de un cerebro adolescente altamente susceptible a las adicciones, protegiendo sus circuitos de recompensa en un periodo de máxima vulnerabilidad.

Asimismo, la medida impacta directamente en la estabilización clínica y la seguridad farmacológica. Los hidrocarburos policíclicos aromáticos del tabaco actúan como inductores enzimáticos que aceleran el metabolismo de ciertos psicofármacos, como antipsicóticos y antidepresivos.

Su eliminación permite al equipo médico asegurar dosificaciones más precisas y predecibles, implementando protocolos formales de terapia de reemplazo nicotínico y apoyo conductual en lugar de perpetuar el consumo como un método informal de regulación de la ansiedad.

Este logro adquiere mayor relevancia al considerar que la región registra históricamente altas tasas de consumo de tabaco juvenil en comparación con el promedio nacional, demostrando que el aislamiento geográfico no constituye una barrera para ofrecer una salud pública de máxima calidad que proteja tanto a los usuarios como a funcionarios y familias.