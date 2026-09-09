Minsal anuncia que APS tendrá capacidad de pesquisar cáncer a partir del próximo año

Con la participación del director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, y la subdirectora de Gestión Asistencial, María Isabel Iduya, en Santiago se realizó la Jornada Nacional de Atención Primaria de Salud, con presencia de autoridades, directores de Servicios de Salud y jefes de APS, que se reunieron con el objetivo de avanzar hacia una mayor resolutividad y fortalecimiento del nivel primario de Salud.

El encuentro estuvo encabezado por la ministra de Salud May Chomali y el subsecretario de Redes asistenciales, Julio Montt, para revisar materias prioritarias para la gestión de la APS y abordar la importancia de articular este nivel de atención con la red pública de hospitales.

“Porque la Atención Primaria es un pilar fundamental de la red asistencial y el rol de las direcciones de servicios de salud es de la articulación de la red. Queremos y necesitamos una Atención Primaria más preventiva, más promocional (…) necesitamos tener a nuestra gente más sana”, afirmó la ministra Chomali.

En cuanto a las estrategias para reforzar la APS, la autoridad destacó que, paulatinamente, se está fortaleciendo el sector con nuevas tecnologías, por ejemplo, para la pesquisa de cáncer gástrico y de colon con miras a obtener un diagnóstico precoz.

“Vamos a llegar el próximo año a que toda la atención primaria tenga la posibilidad de hacer pesquisa de cáncer, cosa que no se hacía en atención primaria y se hacía en los hospitales, esto es acercar las soluciones de salud a la población”, agregó la autoridad.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, destacó la importancia que tiene la APS en la atención de las personas porque es el lugar de ingreso al sistema de salud. Por eso, se refirió a la necesidad de fortalecerla. “Queremos cosas muy ambiciosas para la Atención Primaria. Estamos hablando de resolutividad. Pero cuando hablamos de resolutividad a nivel de APS, también tenemos que hablar de resolutividad a nivel de la red, y la red tiene que comunicarse. Tenemos que dejar de hablar, probablemente, de niveles de atención, porque en realidad de lo que tenemos que hablar es de trayectoria de la atención y trayectoria de las personas”, dijo.