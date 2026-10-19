Minvu anuncia subsidio de hasta $1,6 millones para reparar viviendas en Magallanes

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del Serviu Magallanes, presentó formalmente ante dirigentes vecinales y representantes comunitarios la nueva Tarjeta Banco de Materiales 2.0 “Tu Casa a Tu Pinta”, un beneficio estatal orientado a mejorar la habitabilidad de los hogares en la región con subsidios de hasta $1.635.000.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, detalló que la ayuda se otorgará mediante una tarjeta virtual que permitirá adquirir materiales de construcción en ferreterías y establecimientos comerciales que mantengan convenio vigente con el Serviu. El aporte contempla montos diferenciados según el tipo de arreglo (como techos, baños, pisos, rejas o cierres perimetrales), debiendo la mano de obra y el traslado de materiales ser cubiertos por los beneficiarios.

Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos N.º 39 José Santos Mardones, Jorge Vergara Navarrete, valoró positivamente la iniciativa, destacando que responderá a las crecientes necesidades de mantenimiento que presentan las viviendas más antiguas de la zona austral.

Requisitos y postulaciones

El programa está destinado a mayores de 18 años, jefes o jefas de hogar que pertenezcan al 40% al 90% del Registro Social de Hogares (RSH) y que cumplan con las exigencias de propiedad, antigüedad y avalúo fiscal. Asimismo, se requerirá un ahorro mínimo de 1 UF para intervenciones en baños, techos y pisos, y de 2 UF para la instalación de cercos y rejas.

Las postulaciones estarán abiertas entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026 a través de la plataforma www.minvu.cl con ClaveÚnica, donde las personas deberán ingresar sus antecedentes y adjuntar fotografías del inmueble y de los deterioros a reparar.