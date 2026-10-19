Alistan estrategia de prevención para la próxima temporada de incendios

En un esfuerzo inédito por resguardar a las comunidades más apartadas del territorio nacional, personal técnico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se trasladó hasta Puerto Toro para evaluar en terreno un proyecto clave de manejo de combustible vegetal y la habilitación de franjas de cortafuegos en el bosque colindante a las viviendas.

La iniciativa, actualmente en etapa preliminar, busca reducir la vulnerabilidad de esta emblemática y aislada zona frente a eventuales siniestros. Lorena Saavedra, encargada de Prevención de Incendios Forestales de Conaf en el Área Cabo de Hornos, detalló que los trabajos proyectados consideran el retiro exhaustivo de vegetación muerta, la intervención de árboles entrelazados y el despeje de franjas estratégicas, previo diagnóstico integral del terreno. “En una localidad tan aislada, con limitada capacidad de respuesta, es prioritario mejorar el entorno vegetacional circundante”, afirmó.

Por su parte, Catalina Epull, encargada de Senapred en la Provincia Antártica, resaltó que la medida se suma a las acciones preventivas para la próxima temporada de incendios, consolidando un trabajo colaborativo que ha incluido planes comunitarios y visitas puerta a puerta. “Buscamos contribuir a generar comunidades más resilientes y preparadas”, sostuvo.

El proyecto nace del constante diálogo con la ciudadanía. Así lo subrayó el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, al destacar que esta propuesta responde directamente a inquietudes planteadas por los propios vecinos. En la misma línea, José Catrín, representante de la comunidad, enfatizó el impacto de la medida: “Para nosotros, que estamos tan aislados, no contar con herramientas inmediatas es un gran riesgo; por eso el cortafuego es prioritario”.

Actualmente se ejecuta el levantamiento técnico para definir la intervención final y coordinar una mesa de trabajo con los administradores de los predios. Finalmente, Conaf y Senapred reafirmaron que la propuesta definitiva contemplará instancias activas de participación comunitaria.