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Buscan a mueblista chileno desaparecido en la frontera con Argentina

Juan Contreras Contreras, de 52 años, intentó cruzar hacia Río Gallegos desde el sector fronterizo. Luego de ser rechazado en el control por una demanda de pensión de alimentos, emprendió caminata a pie por un paso no habilitado y envió registros antes de perder contacto.

Luis Garcia
Luis Garcia

Un operativo de búsqueda se mantiene activo para dar con el paradero de Juan Contreras Contreras, mueblista de 52 años dedicado a la confección de cercos de madera, de quien no se tiene noticias tras internarse a pie en la pampa fronteriza entre Chile y Argentina.

El hecho comenzó el sábado por la mañana, cuando Contreras inició un viaje con destino a Río Gallegos. Al llegar al paso fronterizo, el personal del control le impidió la salida del país tras notificarle una orden pendiente por demanda de pensión de alimentos.

Tras el rechazo de su trámite migratorio, el hombre inició el retorno a pie. De acuerdo con registros de cámaras de seguridad del recinto fronterizo revisados por sus familiares, el trabajador fue grabado caminando por el sector sin que fuera fiscalizado o detenido.

Horas más tarde, la familia recibió un registro en video grabado por el propio Contreras. En las imágenes, capturadas cerca de las 18:00 horas, el mueblista muestra el terreno circundante, menciona que se encuentra desorientado en la estepa y señala haber cruzado hacia territorio argentino.

“En el video se ve la pampa. Él muestra para un lado, se veía la frontera y repite que está perdido”, explicó su hermana, Sandra Contreras. El hombre se había despedido de su madre por la mañana indicando que regresaría durante la tarde.

Los familiares interpusieron la denuncia por presunta desgracia ante las autoridades correspondientes. Mantenían reuniones de coordinación con personal policial para definir las líneas de rastreo terrestre en la zona limítrofe.

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