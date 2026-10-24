Cesfam Thomas Fenton fomenta hábitos saludables en niños y jóvenes con exitosa jornada comunitaria en el mall de Punta Arenas

El Centro de Salud Familiar (Cesfam) Dr. Thomas Fenton llevó a cabo una nueva versión de su tradicional jornada comunitaria «Fenton Activo» en las dependencias del mall local, orientada a fomentar estilos de vida saludables entre la población infantil y adolescente. La iniciativa, que forma parte de la programación anual de promoción de la salud de la atención primaria, buscó acercar la prevención a los espacios públicos mediante dinámicas interactivas alejadas del box de consulta tradicional.

A lo largo del encuentro, los asistentes recorrieron distintos módulos informativos y educativos a cargo de profesionales de áreas clave como nutrición, actividad física, salud bucal y salud mental. La dinámica propuso un circuito participativo donde los niños completaban una tarjeta con timbres o distintivos tras visitar cada estación temática, lo que les permitía participar en sorteos de implementos deportivos destinados a incentivar el movimiento y la recreación activa en su vida cotidiana.

La actividad puso el acento en el autocuidado integral, promoviendo no solo pautas adecuadas de alimentación y ejercicio, sino también el cuidado de la higiene dental, el desarrollo de la autoestima y el reconocimiento temprano de las emociones. Con este segundo despliegue del año en el centro comercial, el equipo de salud reforzó el compromiso de educar a las nuevas generaciones en hábitos que favorezcan un bienestar físico y psicológico sostenible en el tiempo.