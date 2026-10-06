Colisión a alta velocidad en Avenida Bulnes moviliza a Carabineros en Punta Arenas

Daños de consideración en la estructura de dos vehículos fue el saldo de una colisión por alcance registrada durante la jornada en el trazado de Avenida Bulnes, específicamente en el tramo comprendido entre las calles José González y Enrique Bello, en el sector norte de Punta Arenas.

De acuerdo con el relato de los involucrados y testigos en la vía, la emergencia se desencadenó cuando un automóvil marca MG, que transitaba a evidente alta velocidad por la arteria principal, no logró frenar a tiempo e impactó violentamente por la parte posterior a un Station Wagon que circulaba en su mismo sentido.

Sin lesionados y vehículo retirado de circulación

A pesar de la fuerza de la colisión y la deformación que sufrieron ambos automóviles en sus carrocerías, el personal de emergencia constató que no se registraron personas lesionadas, limitándose las consecuencias del siniestro a daños materiales.

Al lugar se desplegó rápidamente personal de Carabineros de Chile para controlar el flujo vehicular y adoptar el procedimiento de rigor. Al momento de revisar la documentación de los conductores y móviles, la policía uniformada procedió al retiro inmediato del vehículo MG para su traslado a la Maestranza Municipal, al verificar que el automóvil no contaba con sus papeles ni padrón al día.