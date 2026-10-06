ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Buscan a mueblista chileno desaparecido en la frontera con Argentina FACh traslada en tiempo récord a paciente desde la Antártica hasta el Hospital Clínico de Magallanes Detienen a sujeto acusado de agredir violentamente a un hombre y dejarlo inconsciente en avenida España Conductor ebrio chocado tres autos en Río de la Mano quedó apercibido y fue liberado
> Policial

Colisión a alta velocidad en Avenida Bulnes moviliza a Carabineros en Punta Arenas

El accidente se produjo por un impacto por alcance entre las calles José González y Enrique Bello. Pese a la magnitud de los daños materiales, no se registraron personas lesionadas, aunque el vehículo causante fue derivado a la Maestranza Municipal.

Periodista Web
Periodista Web

Daños de consideración en la estructura de dos vehículos fue el saldo de una colisión por alcance registrada durante la jornada en el trazado de Avenida Bulnes, específicamente en el tramo comprendido entre las calles José González y Enrique Bello, en el sector norte de Punta Arenas.

De acuerdo con el relato de los involucrados y testigos en la vía, la emergencia se desencadenó cuando un automóvil marca MG, que transitaba a evidente alta velocidad por la arteria principal, no logró frenar a tiempo e impactó violentamente por la parte posterior a un Station Wagon que circulaba en su mismo sentido.

Sin lesionados y vehículo retirado de circulación

A pesar de la fuerza de la colisión y la deformación que sufrieron ambos automóviles en sus carrocerías, el personal de emergencia constató que no se registraron personas lesionadas, limitándose las consecuencias del siniestro a daños materiales.

Al lugar se desplegó rápidamente personal de Carabineros de Chile para controlar el flujo vehicular y adoptar el procedimiento de rigor. Al momento de revisar la documentación de los conductores y móviles, la policía uniformada procedió al retiro inmediato del vehículo MG para su traslado a la Maestranza Municipal, al verificar que el automóvil no contaba con sus papeles ni padrón al día.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS