Colisión con posterior volcamiento deja dos lesionados en Avenida España en Punta Arenas

Dos personas resultaron con lesiones de diversa consideración tras protagonizar un violento accidente de tránsito con posterior volcamiento registrado en el sector del Barrio Sur de Punta Arenas.

El hecho se produjo en la intersección de Avenida España con calle Óscar Viel, punto donde dos vehículos particulares impactaron violentamente, provocando que uno de los móviles terminara volcado sobre la calzada debido a la fuerza de la colisión.

Despliegue de equipos de emergencia

Hasta el lugar de la emergencia acudieron voluntarios de la Unidad de Rescate y de la Unidad HazMat de Bomberos, quienes trabajaron en la estabilización del vehículo siniestrado, el control de derrames de fluido y las maniobras para extraer a los ocupantes de los automóviles.

Asimismo, dos ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) se hicieron presentes en el punto para brindar las primeras atenciones médicas a los dos heridos, evaluando su condición antes de concretar su posterior traslado hacia la Unidad de Urgencias del Hospital Clínico de Magallanes. En tanto, personal de Carabineros adoptó el procedimiento de rigor, interrumpiendo el tránsito de forma parcial para resguardar la zona del accidente y recabar los antecedentes del impacto.