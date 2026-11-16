En un enfático llamado a la transparencia y la acción, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, cuestionó duramente la gestión del Gobierno Regional (GORE) en torno al proyecto del nuevo relleno sanitario de la comuna. Según la máxima autoridad municipal, la incapacidad técnica del organismo regional ha generado un retraso crítico en una obra fundamental para la ciudad.

“Al Gobierno Regional le quedó grande el poncho hace cinco años con el tema de nuestro relleno sanitario. Con saber las declaraciones de que iba a estar listo en enero de este año funcionando; no ha pasado nada”, señaló el alcalde, agregando que “si el mandante no sabe, mal puede haber licitado bien y, por supuesto, fue un desastre del que estamos pagando los platos rotos ahora”.

Una “responsabilidad técnica” escondida

Radonich acusó que existió una responsabilidad técnica importante por parte del GORE que, en lugar de informarse en su momento, se “escondió”. Según relató, recién en octubre del año pasado el Gobernador Regional sinceró la pérdida de cinco años de trabajo y comprometió el traspaso del terreno al municipio, acción que a la fecha aún no se materializa.

“Le pedí, y vuelvo a insistir desde hace muchos años, que pudiéramos trabajar en conjunto. La persona encargada de este proyecto en el GORE, que ya no está, fue un total desastre. Pero aquí no puede pagar Moya, porque los costos los tiene la ciudad de Punta Arenas”, enfatizó el edil, recordando además que el GORE tampoco ha logrado hacer funcionar el relleno de Puerto Natales en una década.

Medidas de contingencia y ayuda del nivel central

Ante la inminencia de una crisis, la Municipalidad de Punta Arenas tomó medidas para evitar que los vecinos se vean afectados. Aunque la Contraloría autorizó inicialmente la prolongación de la vida útil del actual vertedero por un año, los trabajos municipales han permitido proyectar su capacidad por más de 30 meses. No obstante, el alcalde advirtió que ese plazo “tampoco da con claridad para tener el nuevo relleno sanitario funcionando”.

Frente a este escenario que calificó como “crítico”, Radonich elevó la problemática a nivel central. El municipio ya inició conversaciones con la ministra de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE).

“Lo que buscamos es poner a los mejores hombres técnicos a disposición de este tema. Pero para eso, tienen que traspasarnos el terreno y, con transparencia, decir hasta dónde llegaron y cuánta plata se requiere. Si en cinco años no fueron capaces de hacerlo, lo estamos pagando nosotros”, concluyó el alcalde.