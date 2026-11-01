Con más de 40 mil visitantes: Municipio de Punta Arenas realiza positivo balance tras conmemoración de Todos los Santos en Cementerio Sara Braun

Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva para sujeto formalizado por secuestro y violencia intrafamiliar

Solicitan ayuda para dar con el paradero de María Patricia Rojas Parada

Condenan a sujeto en Punta Arenas por exhibir pornografía a menor de edad

Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva para hombre acusado de secuestrar a su expareja en Punta Arenas