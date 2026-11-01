Con más de 40 mil visitantes: Municipio de Punta Arenas realiza positivo balance tras conmemoración de Todos los Santos en Cementerio Sara Braun

Cerca de 40 mil personas concurrieron al Cementerio Municipal Sara Braun durante el reciente fin de semana largo de conmemoración del Día de Todos los Santos en Punta Arenas. La masiva afluencia ciudadana estuvo acompañada de condiciones climáticas favorables y un balance operacional calificado como sumamente positivo por la administración comunal, que destacó la ausencia de incidentes de consideración y la preservación de los espacios históricos del camposanto.
A diferencia de temporadas previas —donde la concentración de público se focalizaba casi con exclusividad en la jornada del 1 de noviembre—, en esta oportunidad el desplazamiento de las familias se distribuyó de manera progresiva a lo largo de varios días, intensificándose de forma ordenada entre el viernes, sábado y domingo.
Afluencia escalonada y balance comunal
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, relevó la respuesta de la comunidad magallánica y el despliegue logístico que comenzó a operar con una semana de anticipación para evitar aglomeraciones complejas:
“Estamos calculando cerca de 40 mil personas y no hemos tenido mayores problemas. Comenzamos con este despliegue hace una semana y el público fue llegando progresivamente. El clima también nos acompañó, permitiendo que más familias pudieran venir. El cementerio ha estado con mucho público, pero también se ha mantenido limpio y ordenado, y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de incidente”, subrayó el jefe comunal.
Asimismo, la autoridad destacó la conducta de los automovilistas y transeúntes en los accesos sobre avenida Presidente Manuel Bulnes: “Estamos muy contentos de poder decir que nuevamente tuvimos una conmemoración del 1 de noviembre sin problemas y con una alta afluencia de público en nuestro cementerio municipal”.
Traslado asistido y preservación patrimonial
El administrador del Cementerio Municipal Sara Braun, César Gallardo, confirmó que el flujo de asistentes durante el fin de semana duplicó los registros habituales del recinto, alcanzando un volumen superior a las 40 mil visitas. Para absorber esta demanda, se ejecutó un dispositivo conjunto entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Carabineros y una ambulancia de la Mutual de Seguridad dispuesta ante emergencias médicas.
Entre las medidas operativas mejor valoradas por los usuarios, Gallardo enfatizó el funcionamiento continuo de los carros de traslado eléctrico, cuyo propósito central fue apoyar el desplazamiento de adultos mayores y personas con movilidad reducida hasta las sepulturas de sus seres queridos.
En el ámbito del cuidado del recinto —declarado Monumento Nacional—, la administración reconoció la colaboración vecinal ante las exigencias de conservación:
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Protección del arbolado: Se cumplió de manera estricta la prohibición de encender velas cerca de los cipreses centenarios para evitar focos de incendio.
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Cuidado de áreas verdes: Se respetaron los perímetros dispuestos en aceras y en el bandejón central de avenida Bulnes para salvaguardar el césped recién intervenido.
Seguridad y fiscalización en el perímetro
Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, ratificó la normalidad general observada en el sector norte de la ciudad y el trabajo coordinado con la policía uniformada:
“Se reforzaron los servicios y se trabajó coordinadamente con Carabineros para que todo resultara de buena forma. En general, hubo un buen comportamiento de la ciudad durante el fin de semana”, afirmó Sanhueza.
El director precisó que durante los turnos nocturnos del fin de semana se cursaron procedimientos de rigor por ruidos molestos y circulación de vehículos con troneras o escapes modificados, derivando en el retiro de circulación de algunas máquinas. Pese a ello, Sanhueza remarcó que el principal foco preventivo estuvo en resguardar el bandejón central de avenida Bulnes para evitar que fuese utilizado como estacionamiento indebido, resguardando la infraestructura urbana y paisajística del entorno.