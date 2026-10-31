Más de 600 personas llenaron de entusiasmo y color la corrida familiar por las Jornadas en Magallanes

​Con una masiva concurrencia que superó los 600 participantes, el frontis del Muelle Prat albergó una colorida jornada recreativa durante la celebración de la corrida “Corriendo por la Rehabilitación en Magallanes”, hito deportivo organizado en el marco de las emblemáticas Jornadas por la Rehabilitación.

​El encuentro destacó por su marcado carácter familiar, reuniendo en el borde costero a niños, jóvenes, padres y adultos mayores que se sumaron a la causa solidaria. Las actividades comenzaron a las 15:00 horas con una concurrida clase de baile entretenido que sirvió como calentamiento previo.

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​A las 16:00 horas se dio la largada oficial a las pruebas de 2,5K y 5K, trazados donde los asistentes completaron el recorrido entre sonrisas, caminatas grupales y la indumentaria oficial de la campaña. La jornada culminó con la tradicional premiación al mejor disfraz, reflejando el espíritu festivo y el constante compromiso de la comunidad magallánica con la rehabilitación regional.