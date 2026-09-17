Cerro Sombrero celebra Fiestas Patrias con tradicional Desfile Cívico-Militar en Tierra del Fuego

Desafiando la lluvia y las bajas temperaturas características de la isla, la comunidad de Cerro Sombrero, en la comuna de Primavera, se reunió para llevar a cabo el tradicional Desfile Cívico-Militar en conmemoración de las Fiestas Patrias y las Glorias del Ejército de Chile. La actividad permitió consolidar el encuentro entre la ciudadanía fueguina y las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden.

El acto republicano contó con la presencia de la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes; la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín; el diputado Alejandro Riquelme Ducci; representantes del Regimiento Caupolicán N°11 y de la Tenencia Fronteriza de Carabineros, además de las delegaciones de la Escuela de Cerro Sombrero y el Jardín Infantil Pastorcito.

Tradición e integración en la isla

La delegada provincial, Margarita Norambuena, destacó el valor del despliegue en zonas aisladas: “Pese a las condiciones climáticas estamos acompañando a la alcaldesa, a su gente y a nuestro Ejército. Estas fechas nos unen como nación y como familias acá en Tierra del Fuego”.

En tanto, a nombre del Regimiento Caupolicán N°11, el mayor Ricardo Jiménez Vásquez enfatizó que la participación institucional permite rescatar las tradiciones republicanas y reafirmar el alistamiento operacional de los soldados en los territorios más apartados del país, en una jornada que concluyó con un sentido marco familiar.