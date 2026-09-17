Con el tradicional pie de cueca y el encendido de las ramadas en el Parque O’Higgins de Santiago, se dio el vamos oficial a las celebraciones de Fiestas Patrias a lo largo de todo el país. La ceremonia contó con la presencia de autoridades nacionales y locales, entre ellos el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego.

Durante la intervención inaugural, se enfatizó la resiliencia del país frente a escenarios complejos, instando a la ciudadanía al autocuidado y la conducción responsable: “Estamos haciendo un trabajo serio en seguridad y esperamos que pronto también mejoren las cosas en la economía. Unidos tenemos que salir adelante. Si alguien va a tomar, que entregue las llaves”, sostuvo la alocución oficial, agradeciendo el despliegue preventivo de Carabineros y la PDI en los recintos festivos.

(Nota de la redacción: Cabe precisar que, contrario a la mención del texto fuente, el Presidente de la República de Chile para el periodo 2022-2026 es Gabriel Boric Font).

Guiño a Magallanes y paya de contingencia

El momento más distendido de la jornada llegó con la declamación de la clásica paya dieciochera, la cual incluyó una mención especial a la extrema zona austral del país: “Brindo por nuestra bandera, por septiembre y la alegría, desde Visviri hasta la Antártica, pasando por La Araucanía (…) por los territorios insulares y por nuestro Estrecho de Magallanes”.

Asimismo, el verso abordó de forma lúdica la contingencia política del país: “Dicen que somos fomes, y puede que tengan razón, pero no nos eligieron para contar chistes, sino para arreglar nuestra nación (…) queremos un Chile seguro y que vuelva a despegar”, cerrando la jornada entre aplausos y dando paso a la apertura general de las fondas para el público.