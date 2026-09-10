Detienen a ciudadano extranjero en el aeropuerto de Punta Arenas tras hallar proyectiles en su equipaje de mano

Un hombre de 53 años de nacionalidad extranjera fue detenido en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, luego de que personal de seguridad detectara dos proyectiles sin percutar ocultos en su equipaje de mano durante los controles de rutina previos al embarque.

Tras la alerta de la seguridad aeroportuaria, efectivos de Carabineros acudieron al terminal aéreo para adoptar el procedimiento de rigor. Al ser interrogado por los funcionarios, el pasajero argumentó que realiza la práctica de tiro deportivo en su país de origen —donde afirmó tener armas inscritas de manera legal— y que la presencia de las municiones en el bolso se debía a un descuido al momento de hacer sus maletas.

Sin autorizaciones en Chile

Sin embargo, tras verificar sus antecedentes con la autoridad fiscalizadora de armas y explosivos (OS-11) de Punta Arenas, la policía uniformada ratificó que el ciudadano extranjero no contaba con ningún tipo de registro, inscripción o permiso legal para la tenencia o porte de armamento o municiones dentro del territorio nacional.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Durante la audiencia de control, fue formalizado por infracción a la Ley de Armas, quedando en libertad sujeto a medidas cautelares mientras se desarrolla el plazo de investigación fijado por el tribunal.