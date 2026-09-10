Fiscalía y PDI desbaratan red de estafas habitacionales que operaba bajo una agrupación en Punta Arenas

Una investigación de largo aliento liderada por la Fiscalía Local y la Policía de Investigaciones (PDI) culminó con el allanamiento de múltiples inmuebles en Punta Arenas, en el marco de una causa por estafa vinculada a falsas postulaciones habitacionales.
Los procedimientos permitieron la incautación de evidencia clave ligada al modus operandi de la agrupación denominada “Por un futuro mejor”. Según los antecedentes del caso, los involucrados captaban a personas interesadas en obtener una solución habitacional y les exigían el pago de sumas de dinero bajo la promesa de gestionar su postulación a una vivienda.
Durante los operativos de entrada y registro, los detectives incautaron especies asociadas al ilícito y concretaron el traslado de imputados y posibles vinculados a la organización para prestar declaración ante la policía.
Las diligencias continúan en desarrollo con el fin de establecer la cantidad total de víctimas afectadas, el monto del patrimonio defraudado y el grado de responsabilidad de cada uno de los integrantes de la agrupación.