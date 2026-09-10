Fortaleza se queda con el tercer lugar Senior 45 en el Campeonato de Baby Fútbol Laboral Canadela 2026

Una jornada determinante se vivió en las dependencias del Gimnasio del Club Español de Punta Arenas con la disputa de una nueva fecha del Campeonato de Baby Fútbol Laboral 2026, torneo organizado por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) de la capital regional.

El plato fuerte de la jornada dominical estuvo marcado por la definición del tercer puesto en la categoría Senior 45 años, donde el elenco de Fortaleza desplegó una sólida contundencia ofensiva para imponerse categóricamente por 8-1 ante Secpla. En la misma fecha, por la serie Todo Competidor, R y G goleó 11-3 a la V División de Ejército, mientras que en Senior 35 años, Serviandino venció por 6-2 a la escuadra militar.

Resultados de la jornada (Domingo 6 de septiembre)

Senior 45 (Tercer Lugar): Fortaleza 8 – 1 Secpla

Todo Competidor: V División de Ejército 3 – 11 R y G

Senior 35: V División de Ejército 2 – 6 Serviandino

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