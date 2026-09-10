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Fortaleza se queda con el tercer lugar Senior 45 en el Campeonato de Baby Fútbol Laboral Canadela 2026

El certamen disputado en el Gimnasio del Club Español de Punta Arenas sumó intensos duelos en las categorías Senior 35, Senior 45 y Todo Competidor. Revisa los marcadores de la última fecha.

Periodista Web
Periodista Web

Una jornada determinante se vivió en las dependencias del Gimnasio del Club Español de Punta Arenas con la disputa de una nueva fecha del Campeonato de Baby Fútbol Laboral 2026, torneo organizado por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) de la capital regional.

El plato fuerte de la jornada dominical estuvo marcado por la definición del tercer puesto en la categoría Senior 45 años, donde el elenco de Fortaleza desplegó una sólida contundencia ofensiva para imponerse categóricamente por 8-1 ante Secpla. En la misma fecha, por la serie Todo Competidor, R y G goleó 11-3 a la V División de Ejército, mientras que en Senior 35 años, Serviandino venció por 6-2 a la escuadra militar.

Resultados de la jornada (Domingo 6 de septiembre)

  • Senior 45 (Tercer Lugar): Fortaleza 8 – 1 Secpla

  • Todo Competidor: V División de Ejército 3 – 11 R y G

  • Senior 35: V División de Ejército 2 – 6 Serviandino

Marcadores de la fecha previa

  • Senior 45: Pesca Chile 3 – 0 Secpla | Búfalos Mojados 0 – 1 Latitud Sur

  • Senior 35: Serviandino 4 – 2 Ferrepuq

  • Todo Competidor: Más Kine 1 – 5 Jenial Skarlata Center SPA | Procesadora Barranco 6 – 9 Salfa

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