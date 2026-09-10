PDI detiene a trabajador de obra por receptación de materiales robados en Punta Arenas

Un rápido operativo desarrollado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, permitió la detención de un sujeto por el delito flagrante de receptación y la recuperación de diversas especies sustraídas desde una faena de construcción.

El procedimiento se activó tras una denuncia formal por el delito de hurto agravado. El trabajo de campo en el sitio del suceso, junto a empadronamientos y toma de declaraciones, permitió identificar que el presunto involucrado se desempeñaba en la misma obra afectada.

Hallazgo de especies y medidas cautelares

La subprefecto Valeria Hernández, jefa de la Bicrim Punta Arenas, precisó que las indagatorias “permitieron identificar a un sujeto que se encontraba trabajando en la misma obra y que mantenía en su domicilio particular las especies sustraídas, las cuales fueron recuperadas”.

En el inmueble del imputado, un hombre adulto de nacionalidad chilena, se hallaron materiales e insumos de construcción valorizados en un millón y medio de pesos. Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el tribunal decretó su libertad sujeto a medidas cautelares, mientras la Fiscalía evalúa una salida alternativa. Las especies fueron restituidas a la empresa afectada.