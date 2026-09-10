Comisión Investigadora sesiona por irregularidades de $14 mil millones en raciones de Junaeb en O’Higgins

La Cámara de Diputadas y Diputados dio inicio formal a las labores de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar las graves irregularidades detectadas en la entrega y certificación de raciones de alimentación escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en la Región de O’Higgins, periodo comprendido entre 2019 y 2024.

La indagatoria apunta al desembolso no justificado de más de $14 mil millones de pesos por más de 3 millones de raciones que no habrían sido entregadas ni contaban con la debida acreditación. El diputado Ricardo Neumann (UDI) calificó el escenario como “doloroso y escandaloso”, subrayando que “afecta la probidad y la transparencia con la que deben administrarse los recursos públicos, pero sobre todo algo tan sensible como la alimentación de los niños y jóvenes más vulnerables”.

Distorsión en precios de licitación y denuncias en Fiscalía

Durante la primera sesión compareció el secretario general de Junaeb, Fernando Peña, quien repasó los antecedentes remitidos en mayo ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República en contra de la empresa Soser. Peña detalló que en la licitación de 2020, tras eliminarse las bandas de precios, la firma presentó distorsiones tarifarias graves, cobrando almuerzos a $300 y elevando las onces a valores superiores a los $8 mil por ración hacia el año 2023.

Desde el organismo estatal confirmaron que se están ejecutando auditorías internas adicionales y colaborando con los peritajes penales. Por su parte, la comisión parlamentaria buscará determinar las responsabilidades administrativas y políticas correspondientes, proponiendo reformas legales para perfeccionar los mecanismos de control y evitar que estas fallas se repitan en el país.