Detienen a madre en Punta Arenas por entregar clonazepam a su hijo en centro de menores

Durante la mañana de este jueves 15 de octubre, efectivos de Carabineros del Retén Agua Fresca acudieron hasta dependencias del Centro de Internación Provisoria de Menores tras un llamado de alerta emitido por la dirección del establecimiento.

En el lugar, el director subrogante del recinto informó a los funcionarios policiales que, posterior a una visita familiar realizada a uno de los adolescentes internados, el personal de custodia descubrió cuatro pastillas de color azul envueltas en un trozo de papel en posesión del joven. Tras revisar las grabaciones de la central de cámaras de seguridad del recinto, se constató que fue la propia madre del menor quien le hizo entrega del envoltorio durante el encuentro.

Procedimiento policial e infracción a la Ley de Drogas

Ante la evidencia registrada en las imágenes, los efectivos policiales procedieron a la detención de la mujer por infracción a la Ley 20.000 de Control de Drogas y Estupefacientes.

Siguiendo las instrucciones del Ministerio Público, al recinto acudió personal especializado de la Sección OS7 Punta Arenas, quienes efectuaron las pruebas de campo correspondientes. El análisis químico confirmó que las dosis incautadas correspondían a clonazepam, fármaco sujeto a control médico estricto, quedando los antecedentes a disposición de la Fiscalía Local.