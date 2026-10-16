Quinta Compañía “Pompe France” de Punta Arenas se viste de rosa por el Mes del Cáncer de Mama

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Quinta Compañía de Bomberos “Pompe France” de Punta Arenas volvió a sumar sus esfuerzos a esta significativa campaña comunitaria. Con una trayectoria de varios años promoviendo el diagnóstico precoz, la unidad bomberil reafirma su compromiso social con la salud pública magallánica.

La iniciativa busca llamar la atención de la ciudadanía sobre la importancia de los exámenes preventivos y la realización de la mamografía anual. Desde la unidad recalcaron que la detección temprana constituye la herramienta más eficaz para salvar vidas y reducir el impacto de esta enfermedad en el entorno familiar.

Símbolos, iluminación rosa y llamado a la comunidad

Durante todo el mes de octubre, el cuartel mantendrá símbolos e iluminación alusiva al tono rosa. El director de la Quinta Compañía, Pablo Salvo, destacó la constancia de la institución: “Nuestra compañía ya lleva varios años sumándose a esta campaña del mes del cáncer de mama. Queremos crear conciencia en la comunidad para la prevención de esta enfermedad que afecta a tantas mujeres”, enfatizó el oficial.

Con este despliegue, la “Pompe France” demuestra que el trabajo de Bomberos abarca no solo las emergencias de fuego o accidentes, sino también el bienestar integral de la ciudadanía, invitando a vecinas y vecinos a no postergar sus controles médicos anuales.