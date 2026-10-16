Jaurías de perros amenazan con extinguir la tradición lechera en Magallanes tras graves ataques en granja de Punta Arenas

Una dramática situación que pone en riesgo la continuidad de la histórica tradición lechera en la Región de Magallanes se registra en el sector sur de Punta Arenas. En la granja La Asturiana, el ganadero y productor quesero José Luis Mallada enfrenta pérdidas devastadoras provocado por la arremetida de jaurías de perros con dueños irresponsables, los cuales atacan a los animales durante la temporada de pariciones.

El año pasado, la arremetida de estos animales causó la muerte de más de 20 bovinos (principalmente terneros recién nacidos), mientras que en lo que va del presente periodo ya contabiliza cinco vacunos muertos. Para resguardar a sus animales, el productor se vio obligado a trasladar a sus vacas a campos de verano antes de tiempo, asumiendo un costo operativo crítico ante la falta de pasto suficiente: “Si uno empieza a sacar las cuentas, mejor cierro la lechería y me dedico a otra cosa”, confesó Mallada. La problemática redujo su producción diaria en unos 60 litros de leche al día, afectando severamente la elaboración de quesos artesanales.

Impacto en políticas públicas y marco legal

El director regional (s) de Indap, Felipe Martínez, advirtió que estos ataques frustran cuantiosos recursos e incentivos estatales destinados a potenciar el rubro en la zona. “De continuar esta dinámica impune, la región corre el riesgo inminente de perder una actividad profundamente arraigada en la identidad magallánica”, enfatizó.

Ante esta contingencia, que también afecta a sectores de Tierra del Fuego, las autoridades regionales hicieron un contundente llamado a la tenencia responsable. El seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, recordó que la Ley de Tenencia Responsable establece que “tener perros sueltos se considera abandono, lo que tiene una pena legal de 61 días a 3 años de cárcel”. En tanto, el director regional (s) del SAG, Gustavo Stanton-Yonge, instó a los afectados a efectuar las denuncias formales ante la Fiscalía para activar las acciones penales correspondientes.