Detienen a sujeto acusado de agredir violentamente a un hombre y dejarlo inconsciente en avenida España

Un violento ataque registrado durante la madrugada en el sector central de Punta Arenas movilizó a Carabineros, culminando con la detención de un hombre adulto imputado por agredir gravemente a otro sujeto en la vía pública.

El hecho se desencadenó cerca de las 02:30 horas, cuando personal policial acudió a la altura del 400 de Avenida España tras recibir denuncias sobre un hombre tendido en la acera. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la víctima se encontraba inconsciente y con una herida sangrante en el cuero cabelludo producto del ataque, solicitando asistencia médica de urgencia.

Delatado por su pareja

Durante las primeras diligencias en el sitio del suceso, una mujer se aproximó a los funcionarios policiales para informar que su pareja había ingresado al hogar familiar manifestando haber golpeado brutalmente a un individuo en la calle hasta dejarlo sin conocimiento.

Con estos antecedentes, los uniformados se trasladaron de inmediato a un inmueble en calle Armando Sanhueza, donde concretaron la detención del imputado al interior de un dormitorio. Por disposición del fiscal de turno, la Sección OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros quedaron a cargo de los peritajes e investigación para determinar la dinámica de los hechos y formular los cargos correspondientes.