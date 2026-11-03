Dos personas lesionadas deja colisión en céntrica esquina de Punta Arenas: conductor huye sin prestar ayuda

Dos personas resultaron con lesiones de diversa consideración tras protagonizar una violenta colisión vehicular ocurrida durante esta jornada en el sector céntrico de Punta Arenas. El hecho generó un amplio operativo de emergencia luego de que el conductor sindicado como responsable del impacto escapara rápidamente del sitio del suceso sin prestar auxilio a las víctimas.

El siniestro vial se desencadenó en el cruce de las calles Croacia y Magallanes, momento en que uno de los automóviles involucrados fue fuertemente embestido por un station wagon blanco, marca Kia Sorento, matrícula LZBZ-51.

Tras el fuerte choque, el chofer de dicho vehículo no detuvo la marcha ni descendió a verificar el estado de los afectados, huyendo a toda velocidad por las arterias aledañas con rumbo desconocido, contraviniendo la normativa de la Ley de Tránsito respecto a la obligación de detener la marcha y avisar a los equipos de socorro.

Atención médica y operativo de búsqueda

Ante la violencia de la colisión, se activó la alarma de emergencias, concurriendo de forma inmediata voluntarios de la Unidad de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas y profesionales del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Los rescatistas trabajaron en la inmovilización, extracción y estabilización de los dos ocupantes que viajaban en el móvil colisionado, quienes, tras recibir los primeros auxilios en plena vía pública, fueron derivados en ambulancia hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Magallanes (HCM) para la evaluación médica y constatación formal de sus heridas.

En el lugar, personal de Carabineros de Chile adoptó el procedimiento de rigor, recabando las declaraciones de testigos e iniciando el encargo radial del número de patente del station wagon prófugo para dar con el paradero del conductor involucrado en la fuga.