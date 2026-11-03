Hallan cuerpo sin vida de una mujer en la costa de Porvenir: indagan posible vínculo con desaparición en Punta Arenas

Personal especializado de la Brigada de Homicidios (BH) junto a peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones se trasladan durante este martes hasta la comuna de Porvenir, en la Provincia de Tierra del Fuego, para encabezar las diligencias científicas y forenses derivadas del hallazgo de un cadáver en el borde costero.

La alerta se activó tras el avistamiento de los restos en la orilla del mar, situación que movilizó en primera instancia a efectivos de la Armada de Chile, quienes acordonaron el perímetro y mantienen el sitio del suceso estrictamente resguardado para evitar la alteración o pérdida de evidencia física por acción de las mareas.

Por instrucción expresa del fiscal de turno del Ministerio Público, la policía civil ejecutará la fijación fotográfica, planimétrica, el levantamiento de evidencias y el examen médico criminalístico externo del cadáver. Dicho procedimiento permitirá establecer la data de muerte, los mecanismos lesionales y determinar fehacientemente si existió o no intervención de terceras personas en el deceso.

Indagan correspondencia con caso de presunta desgracia

Las autoridades policiales y judiciales confirmaron que el cuerpo corresponde a una persona de sexo femenino.

En ese marco, dentro de las líneas de trabajo preferentes no se descarta que el hallazgo guarde relación directa con la denuncia por presunta desgracia interpuesta recientemente en Punta Arenas tras la desaparición de una mujer, antecedente que ha motivado intensos rastreos en la ribera del Estrecho de Magallanes. La confirmación o descarte de esta hipótesis dependerá de los cotejos dactiloscópicos, peritajes odontológicos o análisis de ADN que desarrolle la policía civil junto al Servicio Médico Legal.