Encuentran en el faro de Porvenir embarcación de pescadores desaparecidos en San Juan

Un trascendental e impactante antecedente se registró en las últimas horas en el marco de la intensa búsqueda de los pescadores artesanales desaparecidos tras zarpar desde el sector de San Juan, al sur de Punta Arenas. Durante la jornada, fue hallado el bote en el que se desplazaban los trabajadores, localizado en las inmediaciones del faro de Porvenir, en la orilla de Tierra del Fuego.

El hallazgo de la embarcación encendió las alarmas y movilizó de inmediato a familiares, amigos y miembros de la comunidad armadora, quienes hicieron un angustioso llamado a los vecinos de Porvenir y a voluntarios de la Región de Magallanes para sumarse a los rastreos terrestres y marítimos en los sectores aledaños al faro y el borde costero fueguino.

Operativo de búsqueda y llamado a la comunidad

Tras la confirmación del avistamiento de la nave, las distintas instituciones de emergencia y la Autoridad Marítima mantienen el despliegue de medios navales y aéreos en el Estrecho de Magallanes, coordinando acciones con las familias que ya se trasladan hacia el sector para apoyar las labores de peinado en la zona.

Los allegados solicitan a quienes posean embarcaciones, vehículos 4×4 o la posibilidad de colaborar en los patrullajes de infantería, ponerse en contacto con las autoridades locales o acercarse a los puntos de búsqueda para intentar dar con el paradero de los tripulantes a la brevedad.