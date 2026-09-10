Gobierno retira a Chile de la Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional de la ONU

El Gobierno anunció el retiro formal de Chile de las negociaciones de la Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), iniciativa cuyo diseño comenzó en 2025 con el objetivo de articular un mecanismo global de cooperación tributaria entre los Estados miembros.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo reconoció la relevancia del multilateralismo en materia fiscal, pero advirtió sobre los riesgos del texto en discusión: “El análisis técnico es que, tal como se presenta el texto del acuerdo, existen incertidumbres considerables respecto a su alcance y funcionamiento que podrían limitar la soberanía en materia tributaria, la cual debe ir en línea con el marco constitucional y la política fiscal de Chile”, precisó la Cancillería.

Reacciones políticas

La determinación de la Administración del Presidente José Antonio Kast fue celebrada por el Partido Nacional Libertario (PNL). A través de una declaración pública, la colectividad sostuvo que la salida representa “un avance concreto en la defensa de la soberanía nacional y de la facultad de Chile para definir su política tributaria”.

En esa línea, el líder del PNL y excandidato presidencial, Johannes Kaiser, advirtió sobre los riesgos de supeditar las normas locales a instancias supranacionales: “Vincular la política tributaria con obligaciones internacionales de DD. HH. abre la puerta a que mañana una rebaja de impuestos pueda ser cuestionada como un incumplimiento internacional. Las decisiones tributarias de Chile deben tomarse en Chile”, enfatizó.