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Septiembre y salud mental: especialistas llaman a estar atentos a las señales de alerta

El Ministerio de Salud advierte que desde septiembre se registra un alza sostenida en los casos. Especialistas explican el fenómeno multifactorial marcado por desajustes hormonales, mayor energía física y presión social.

Periodista Web
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Según la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsal), septiembre marca el inicio de un alza estadística en el número de suicidios en Chile, nivel que se mantiene elevado hasta noviembre y alcanza sus picos máximos en los meses de diciembre y enero. El fenómeno, conocido técnicamente como “primavera gris”, responde a una interacción multifactorial entre aspectos biológicos, psiquiátricos y del entorno social.

Ariela Rebolledo, psicóloga clínica de MindPlace Clínica Bupa Santiago, y Renzo Menéndez, jefe de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Clínica RedSalud Vitacura, explican que el incremento repentino de las horas de luz solar desestabiliza los ritmos circadianos y altera la producción de serotonina y melatonina. Este cambio genera la llamada “paradoja primaveral”: la persona con depresión severa recupera la energía física e impulso psicomotor antes que el ánimo emocional, lo que incrementa el riesgo de ejecutar actos autolesivos.

Presión social y canales de ayuda

A los factores biológicos se suma la carga psicosocial. Durante la primavera y los meses previos a fin de año, existe una exigencia social implícita de mostrarse activo y optimista. Para quienes atraviesan cuadros depresivos, la imposibilidad de integrarse a este ambiente festivo genera un doloroso contraste que profundiza el aislamiento, la frustración y la desesperanza.

Líneas de ayuda y contención en Chile:

  • Línea Prevención del Suicidio (Minsal): *4141 (gratuito desde celulares, 24/7).

  • Salud Responde: 600 360 7777

  • Lengua de Señas: Atención disponible a través del sitio web oficial de Salud Responde.

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