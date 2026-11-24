Las autoridades iraníes ejecutaron este martes la sentencia de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro miembros de su banda, tras haber emitido a finales de 2024 un concierto en línea en el que la intérprete aparecía sin velo islámico.

Según informó el abogado de los condenados, Mostafa Nili, a la agencia ISNA, el castigo fue aplicado en las oficinas de la fiscalía de la ciudad central de Qom a Ahmadi y a los músicos Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari.

La sentencia había sido dictada en junio de 2026 e incluyó, además del castigo corporal, dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas. Otras ocho personas vinculadas a la producción del espectáculo recibieron penas similares.

El concierto que originó la condena

El proceso judicial se inició luego de que la artista publicara en YouTube, el 11 de diciembre de 2024, un registro de 27 minutos titulado como un “concierto hipotético” grabado en un histórico caravasar. En el video, Ahmadi canta acompañada de cuatro músicos vistiendo un vestido negro largo, con los hombros descubiertos y sin velo, desafiando el código de vestimenta y la prohibición de que las mujeres canten en público en la República Islámica de Irán.

En ese país, las mujeres tienen prohibido grabar discos y solo pueden presentarse en vivo ante audiencias exclusivamente femeninas, sin registros audiovisuales ni fotográficos. Menos de 24 horas después de la difusión del video, la justicia iraní denunció a la cantante y a su equipo por realizar el espectáculo “sin permiso” y vulnerar las “normas legales y religiosas”.

Previamente, Ahmadi ya había enfrentado una denuncia tras publicar la canción De la sangre de la juventud de la patria durante las protestas de 2022 desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, joven detenida por no llevar correctamente el velo islámico.

Aunque en la actualidad, en medio de la guerra con Estados Unidos, las autoridades han relajado en la práctica el control sobre la vestimenta femenina en ciudades como Teherán, la legislación iraní mantiene severas restricciones para las mujeres, quienes requieren autorización de su marido para estudiar, trabajar o tramitar un pasaporte.