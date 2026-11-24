La explosión de un vehículo bomba frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta, en la ciudad de Villavicencio (centro de Colombia), dejó la noche de este lunes un saldo preliminar de al menos 23 personas heridas, incluida una menor de edad, además de graves daños materiales en inmuebles adyacentes.

Según reportes de medios locales, la detonación ocurrió cerca de las 21:30 horas en la plaza de la Gobernación. La cifra de lesionados fue confirmada por la Secretaría de Salud de Meta, entidad que hasta el momento no reporta víctimas fatales.

Registros difundidos tras el ataque muestran fachadas desprendidas, techos levantados, ventanas destruidas y un cráter en el punto donde fue estacionado el automóvil. Un restaurante del sector quedó completamente destruido, mientras que fuentes locales advirtieron que la estructura de la Gobernación de Meta habría quedado comprometida con riesgo de colapso.

Hasta el lugar acudieron equipos de emergencia para asistir a los afectados, y los hospitales de Villavicencio activaron sus protocolos de alerta. En paralelo, unidades de la Policía Militar y organismos de inteligencia acordonaron el centro de la ciudad para iniciar las pesquisas. De acuerdo con Caracol Radio, las primeras hipótesis apuntan a que alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC-Bloque Amazonas, estaría detrás del ataque.

Reacciones y condena de las autoridades

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado, calificó a los responsables como “miserables y cobardes” y confirmó que este martes viajará a Villavicencio tras comunicarse con la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés.

El mandatario sostuvo que la acción responde a que “el narcoterrorismo está desesperado” frente al actuar de la Fuerza Pública durante los cuatro meses de su administración. “Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró que el Estado no cederá ante las amenazas, mientras que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, llamó a actuar con firmeza frente a los grupos violentos.

En el plano local, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, solicitó respaldo al Gobierno Nacional para esclarecer los hechos y proteger a la población. A su vez, la defensora del pueblo, Iris Marín, rechazó el ataque y expresó su solidaridad con Meta y otras regiones afectadas por la violencia, postura a la que también se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.