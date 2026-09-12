Salud evaluará si empresa salmonera será sumariada por intoxicación de trabajadores

Diecinueve trabajadores de una empresa salmonera llegaron hasta la Unidad de Emergencia Hospitalaria del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, debido a una intoxicación alimentaria.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Seremi de Salud, los trabajadores se encuentran en sus domicilios en buen estado de salud, mientras un equipo de la autoridad sanitaria fiscaliza la cocina de la empresa involucrada.

El seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, explicó que al tratarse de un accidente laboral los equipos de la autoridad se entrevistaron con los trabajadores para indagar las causas de la intoxicación y los alimentos en común.

Agregó que ese día los trabajadores (de distintas áreas) tenían a su disposición tres menús, pero decidieron consumir lentejas. “Entonces estamos enfocados para la toma de las muestras de los alimentos y también vamos a tomar muestras de agua”.

“El equipo ahora está fiscalizando el lugar de preparación de alimentos de esta empresa y dependiendo de esa evaluación es que se puede iniciar un sumario si las condiciones sanitarias no son las adecuadas, también el cierre de la cocina”, concluyó el seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo.