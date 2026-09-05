Más de 3 mil estudiantes desfilaron dando inicio a las Fiestas Patrias

Con la participación especial de una comitiva de 29 estudiantes y funcionarios del Liceo Donald McIntyre Griffiths de Puerto Williams, se desarrolló ayer en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas el tradicional desfile estudiantil en conmemoración de las Fiestas Patrias.

Francisco Fernández, inspector general del establecimiento fue quien encabezó esta delegación y al término de la ceremonia dijo que se presentaron con la banda de guerra que tiene 32 años de historia con presencia en diferentes instancias en todo el país. La comitiva estuvo presente durante toda esta semana en la capital regional, hospedados en el albergue del Instituto Nacional del Deporte tras un viaje de ida y retorno en el ferry que une ambas comunas.

Multitudinario desfile

Las autoridades presentes en la ceremonia destacaron el ejemplar desfile de 43 colegios de Punta Arenas, incluyendo el proveniente de la comuna de Cabo de Hornos.

José Raúl Alvarado, seremi de Educación, enfatizó que cuando a ellos “se les entrega una responsabilidad, cumplen a cabalidad y por eso uno tiene que seguir creyendo que la educación es posible, en orden, en respeto, en disciplina y, por supuesto, reconociendo también a nuestra patria”.

Por su parte, la delegada presidencial Ericka Farías aseveró que “este desfile estuvo espectacular”. Asimismo, relevó el esfuerzo de los escolares, quienes “hacen un gran esfuerzo por hacerse presente en este nuevo aniversario de nuestra patria y también de la independencia y de las Glorias del Ejército”.