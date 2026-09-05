Seremi Alvarado responsabiliza a los adultos tras caso de bullying de escolar

Gran parte de la comunidad de Magallanes ha sensibilizado con el caso de la estudiante del Instituto Sagrada Familia que ha sido víctima, quien en reiteradas ocasiones sufrió hostigamiento por parte de algunas de sus compañeras a través de redes sociales, en una compleja situación que en esta oportunidad traspasó las puertas del recinto educativo.

Consultado respecto de este hecho, el seremi de Educación, José Raúl Alvarado, aseveró que “aquí no puede quedar nadie afuera”. Luego reflexionó en el rol de los padres, en los valores que ellos imparten a los menores de edad y en “cómo están acompañando a sus hijos, de qué manera los están educando y de qué manera están formando”.

Sin embargo, fue enfático en emplazar a las comunidad educativas y en su rol al interior de estos recintos, afirmando que “quienes trabajan tienen una responsabilidad tremenda de no solamente educar, sino que formar y acompañar”, aseverando por el bien de la convivencia escolar en que “lo que importa en la educación que hechos como estos no se den”.

Estudiantes y la tecnología

Considerando que esta situación traspasó la frontera de las puertas del colegio y los ataques recibidos por la escolar fueron por la red social de “TikTok”, la autoridad piensa que su uso es “a libre albedrío”, ya que si bien los colegios pueden establecer protocolos para su prohibición dentro de estos recintos, reiteró en el trabajo preventivo que pueden hacer los establecimientos.

“Lo óptimo de esto, insisto y va a ser una vez más, la prevención que se haga, porque las dificultades aparecen por supuesto, pero la prevención vale mucho. Si hacemos un buen trabajo preventivo al interior de la familia, al interior de las escuelas, de los colegios, con todos los que participamos, vamos a obtener resultados tarde o temprano. Sería más temprano que tarde, por supuesto, porque uno quiere que esto tenga efecto inmediato”, señaló.

Ahora bien, desde la secretaría ministerial expuso que seguirán acompañando a los colegios en la línea de mantener el trabajo de mantener buenas relaciones humanas: “Justamente el sistema educacional lo que está haciendo es tratar de unificar el trabajo que se haga entre la familia, la casa y las escuelas o los colegios. Y eso vamos a tener que seguir profundizándolo porque sabemos que aún todavía no lo logramos”.

Por último, enfatizó en el trabajo colaborativo por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación con otras instituciones, como el Gobierno Regional, con quien se encuentran trabajando en un plan “para mejorar las relaciones humanas al interior de las comunidades educativas, y para eso se requiere también profesionales de otra índole para que puedan acompañar a las escuelas y los colegios y a los estudiantes”.

Réplica del Insafa

Tras la publicación de nuestro medio exponiendo este delicado caso y luego de haber consultando oportunamente un pronunciamiento del mismo, durante la jornada de ayer el Insafa emitió una circular a su comunidad escolar informando que adoptó “oportunamente las medidas que correspondían y realizando un seguimiento permanente de su estado y evolución”. Tras esto “se activaron los procedimientos y protocolos institucionales correspondientes y se adoptaron medidas de protección, acompañamiento, seguimiento, formación y disciplina, conforme a los antecedentes disponibles, a nuestro Reglamento Interno de Convivencia Educativa y a la normativa vigente”.

Por último, el colegio informó que no ha recibido notificación respecto de alguna denuncia ante la Superintendencia, sin embargo, la madre afectada la habría realizado durante la tarde del jueves.