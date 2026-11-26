Con las medidas cautelares de prohibición de acercamiento a la víctima y arraigo nacional quedó un profesor de educación general básica tras ser formalizado por el Ministerio Público como presunto autor de los delitos de maltrato corporal relevante y trato degradante en perjuicio de una de sus alumnas, de 12 años, en la ciudad de Porvenir.

La audiencia de comunicación de cargos se llevó a cabo en el Juzgado de Letras y Garantía de la capital fueguina, instancia en la que la Fiscalía expuso los antecedentes recopilados hasta la fecha sobre los hechos que habrían afectado a la estudiante, solicitando medidas de resguardo para proteger la integridad de la menor mientras avanza el proceso penal.

Tras escuchar a los intervinientes, el tribunal acogió lo solicitado por el ente persecutor y dispuso que el imputado tiene estrictamente prohibido aproximarse a la niña, así como a su domicilio particular y a su establecimiento educacional, sumando además la restricción de abandonar el territorio nacional.

Al término de la audiencia, el tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días, periodo en el cual el Ministerio Público deberá reunir las diligencias pendientes para esclarecer las circunstancias de la denuncia y definir eventuales responsabilidades penales.