Una renovada propuesta comercial, mayor variedad de productos y un moderno diseño de atención presenta el supermercado Unimarc de Avenida España 01375, en Punta Arenas, recinto que será reinaugurado este jueves tras completar un profundo proceso de remodelación.

La intervención no solo contempló la modernización de la infraestructura e imagen del establecimiento, sino también la implementación de un nuevo formato de tienda que llega por primera vez al sur de Chile, teniendo a la capital magallánica como punto de partida.

Entre los principales cambios destaca la ampliación de su oferta, con cerca de mil nuevos productos incorporados a sus góndolas y un énfasis especial en alimentos perecibles como frutas, verduras y panadería.

“Por primera vez está llegando este nuevo formato de tienda Unimarc al sur de Chile, siendo Punta Arenas el primer lugar. Esta renovada tienda cuenta con un mayor y mejor surtido, por ejemplo, en lo que es frutas y verduras, o la panadería. Y esperamos que este upgrade del local mejore la experiencia de todos nuestros clientes que nos visitan”, señaló Lionel Gubler, gerente de formato Unimarc.

Autoservicio, eficiencia energética y productores regionales

El remodelado recinto cuenta con una sala de ventas de 1.865 metros cuadrados y una dotación de 81 trabajadores, de los cuales el 65% son mujeres. Para agilizar la atención al público, dispone de ocho cajas tradicionales y ocho cajas de autoservicio.

Asimismo, el local habilitó un sector exclusivo para productos saludables y alternativas destinadas a personas con restricciones alimentarias, junto con una sección de venta a granel y equipamiento más eficiente en materia de consumo energético.

Otro eje central de esta reapertura es el impulso a pequeños productores a través del programa 100% Nuestro, iniciativa que permite comercializar artículos de emprendedores nacionales en las góndolas de la cadena. En esta sucursal participan 39 proveedores adscritos al programa, de los cuales nueve pertenecen a la Región de Magallanes, fortaleciendo así la presencia de productos locales en la oferta diaria.