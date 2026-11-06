Hospital Clínico de Magallanes admite saturación en Unidad de Siquiatría

La Unidad de Cuidados Intensivos en Psiquiatría (UHCIP) del Hospital Clínico de Magallanes, HCM, enfrenta una saturación crítica.

Según Fenpruss, el 100% de las camas de adultos está copado por pacientes de larga estadía, forzando la derivación de usuarios a salas médicas generales.

El gremio advirtió que la demanda fuera del área duplica la capacidad instalada, afectando la calidad técnica y sobrecargando al personal.

Reconversión de camas y cobertura

La subdirectora médica del HCM, Francisca Sanfuentes, admitió el desborde y explicó que la red debe “reforzar las estrategias para dar una adecuada atención”.

Detalló que habilitaron plazas en otros servicios clínicos mediante una “reconversión temporal de camas, sin aumentar el número total disponible en el recinto, y se acompaña de la capacitación y el apoyo de equipos especializados”, apoyados por la Unidad de Enlace y turnos de llamada.

Por su parte, la jefa (s) del CR de Psiquiatría, doctora Bachira Nazar, confirmó que la saturación es estructural y recalcó: “Hemos adquirido el compromiso desde los profesionales del equipo y desde los siquiatras, de acompañar los procesos terapéuticos de todos los pacientes que estén hospitalizados, ya sea en el CR de Psiquiatría, en la Unidad, en la UHCIP o en los pisos”.

Desgaste y brecha de recursos

La autoridad hospitalaria reconoció el impacto en los trabajadores. Sanfuentes destacó al equipo que atiende casos fuera del área especializada y admitió: “Esto significa una sobrecarga y una tensión para el sistema, por lo que buscamos (…) fortalecer de forma permanente nuestra dotación de recursos humanos especializados”.

En tanto, Nazar enfatizó la necesidad de soluciones rápidas ante el desgaste continuo: “Eso no implica lo tensionado que está de forma permanente, no es algo nuevo, no es algo que ocurra hace un mes o dos meses y es por eso que hacemos énfasis en encontrar una solución a corto plazo”.

Silencio ante retraso de obras

Pese a admitir el colapso operativo, la dirección del recinto no emitió declaraciones sobre la denuncia de fondo de Fenpruss: el estancamiento del proyecto “Salud Mental y Geriatría” comprometido en 2023.