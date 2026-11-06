En el marco de la conmemoración de sus 65 años, la Universidad de Magallanes (UMAG) presentó su cuenta pública 2026 en el auditorio del Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI).
En la instancia, el rector José Maripani relevó el aporte de la casa de estudios al desarrollo regional, asignando un rol protagónico a las iniciativas destinadas a robustecer el sistema de salud local mediante docencia de postgrado, pregrado e investigación de frontera.
Uno de los hitos principales fue la consolidación de las primeras tres especialidades médicas en la historia del territorio austral: Radioterapia Oncológica, Cirugía General y Neurología Clínica de Adultos.
“Entre los hitos que merecen especial reconocimiento se encuentra la creación de las primeras tres especialidades médicas de la región (…). En 2026 recibimos a seis médicos residentes, dos por especialidad. Contribuimos así a formar especialistas y fortalecer la atención sanitaria regional”, enfatizó la máxima autoridad universitaria.
El balance institucional también subrayó los avances en la carrera de Medicina, programa que fue incorporado a los procesos formales de autoevaluación con miras a la acreditación y a la mejora continua de sus estándares formativos.
En el ámbito científico, la salud se posicionó como una de las áreas estratégicas de la institución, junto a materias como el cambio climático y las energías renovables.
El plantel registró 170 publicaciones WoS o ISI, 27 artículos en SciELO y 39 proyectos ANID o Fondecyt en ejecución, con un 73% de su cuerpo docente dedicado a la generación de nuevo conocimiento.
A este ecosistema se sumó la puesta en marcha del programa “Magallanes Mañana” (FIUT-Magma), con financiamiento por $5.200 millones para equipamiento avanzado y plataformas científicas.
Rector Maripani resalta avance en Medicina y llegada de médicos residentes
La casa de estudios abrió los primeros programas de formación médica en la zona austral, incorporó Medicina a la autoevaluación para acreditación y robusteció sus capacidades científicas mediante millonaria inversión.
En el marco de la conmemoración de sus 65 años, la Universidad de Magallanes (UMAG) presentó su cuenta pública 2026 en el auditorio del Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI).