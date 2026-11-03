Concejo Municipal de Punta Arenas aprueba compra de más de cinco mil juguetes para la Navidad 2026

Con el propósito de asegurar que los niños de la comuna mantengan intacta la tradición de las fiestas de fin de año, el Concejo Municipal de Punta Arenas aprobó por unanimidad la adquisición de juguetes para el programa municipal «Navidad 2026», iniciativa que beneficiará de manera directa a 5.035 niños y niñas de entre 0 y 10 años.

El proceso de licitación pública fue adjudicado formalmente a la empresa comercializadora local Sánchez y Sánchez por un monto de $55.938.480 (bajo régimen preferencial de Zona Franca, exento de IVA), cerrando una planificación logística que comenzó a estructurarse durante el invierno para evitar retrasos en el abastecimiento.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la celeridad con que se administraron las etapas administrativas: “Iniciamos el proceso muy temprano para tener la logística resuelta con holgura y asegurar que ningún beneficiario quede fuera de esta celebración”, precisó la autoridad comunal, recordando que las postulaciones vecinales estuvieron abiertas entre julio y fines de septiembre.

Puntos de distribución en el centro y Río Seco

En cuanto al despliegue logístico y operativo, el concejal José Becerra informó que el servicio de producción y distribución ya fue contratado y contempla habilitar dos grandes centros de retiro masivo: uno en el radio céntrico de Punta Arenas y otro en la localidad periurbana de Río Seco. Ambos recintos dispondrán de módulos con stands de atención ágil, integrando paralelamente un sistema de retiro mediante código QR para las familias que no puedan acudir en los horarios oficiales.

Frente a las inquietudes expresadas en la sesión por la concejala Marcela respecto a la brecha digital en sectores vulnerables, la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) aclaró que se utilizó un modelo mixto, combinando la plataforma web con buzones presenciales en la alcaldía y el respaldo de las juntas de vecinos. Este filtro impidió duplicidades y aseguró un obsequio por menor inscrito.

Impacto de la baja natalidad en las cifras comunales

Durante la sesión, el cuerpo colegiado abordó con detención la sostenida merma en el padrón de beneficiarios navideños, fenómeno atribuido al agudo descenso demográfico y de natalidad que golpea a la zona austral y al país.

Sobre este punto, el alcalde Radonich advirtió sobre las repercusiones estructurales del cambio poblacional: “Estamos frente a una pirámide invertida que ya se hace visible en las matrículas escolares y en el cierre de maternidades en nuestra ciudad”, remarcó, asegurando que pese a la reducción en la cantidad de niños empadronados, el municipio destinará los recursos necesarios para mantener la cobertura total en cada sector poblacional.