En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro de Porvenir presentó un mural comunitario destinado a visibilizar esta problemática y promover espacios de reflexión, prevención y sensibilización.

La iniciativa fue impulsada por el Comité de Género y Derechos Humanos del establecimiento, en un trabajo articulado junto al Centro de la Mujer y el Programa de Prevención de las Violencias, sumando la participación activa de funcionarios del recinto y vecinos de la comuna fueguina.

Durante la actividad, la directora del Hospital de Porvenir, Altayra Fehrmann, destacó el compromiso de la institución con la construcción de entornos seguros y libres de agresiones, enfatizando que esta realidad constituye también una problemática de salud pública que exige ser abordada mediante el trabajo colaborativo con la comunidad.

Por su parte, la matrona y referente del Comité de Género y Derechos Humanos del establecimiento, Priscila Cárcamo, resaltó la urgencia de generar instancias de diálogo al interior de los hogares, especialmente con niños, niñas y adolescentes, promoviendo la confianza necesaria para comunicar situaciones de riesgo y solicitar ayuda oportuna.

Asimismo, la profesional advirtió que en localidades pequeñas como Porvenir, el miedo y la vergüenza suelen dificultar que las personas afectadas compartan sus experiencias.

La ejecución de la pieza artística contó con el aporte técnico de Roberto Villarroel, funcionario del hospital, quien colaboró con sus conocimientos artísticos en el diseño y terminación de la pintura.