Con el objetivo de evitar una crisis sanitaria en la capital magallánica, una comitiva de cuatro subsecretarios inspeccionó hoy el vertedero municipal de Punta Arenas, recinto que opera sin resolución sanitaria desde hace dos décadas y al que le restan apenas 30 meses de vida útil. La delegación, encabezada por los subsecretarios de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, y de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, se reunió en terreno con el alcalde Claudio Radonich para presentar una hoja de ruta interministerial que fija plazos estrictos y busca destrabar soluciones definitivas, enfatizando la urgencia de involucrar activamente al Gobierno Regional (GORE) para responder a tiempo a la comunidad.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich valoró el despliegue del Ejecutivo, pero apuntó directamente contra la gestión del GORE por los seis años de retraso en la construcción del relleno sanitario proyectado en el terreno contiguo. El jefe comunal advirtió que la municipalidad está realizando esfuerzos al límite de la legalidad en un predio de 24 hectáreas para asegurar la continuidad del servicio, y recordó que la falta de respuestas oportunas del organismo regional impidió avanzar según lo previsto anteriormente.

Para enfrentar este escenario, el municipio solicitó asesoría técnica especializada con experiencia práctica en terreno, buscando evitar los problemas de implementación que han afectado a proyectos similares en la región, como en Puerto Natales. Como resultado de la visita, profesionales de nivel nacional trabajarán directamente con los equipos municipales para garantizar que la recolección y disposición final de residuos domiciliarios no sufran interrupciones, sumando además medidas para potenciar el reciclaje y exigir mayor responsabilidad al sector de la construcción.