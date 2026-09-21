Balance municipal: siete detenciones y diversos accidentes en Fiestas Patrias

Un balance altamente positivo entregó la Municipalidad de Punta Arenas tras el intensivo despliegue de fiscalización y prevención desarrollado durante las celebraciones de Fiestas Patrias 2026. Los distintos equipos de Seguridad Pública y de la red de Salud Municipal mantuvieron operativos de contingencia continuos durante las 24 horas para dar respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad y atender contingencias en la capital regional.

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, resaltó el trabajo de resguardo desplegado en las calles y los resultados obtenidos durante los festejos. “Creo que es una muy buena noticia en temas de seguridad. Un total de 83 fueron los procedimientos a los que hubo que acudir; lo más complicado y grave fue la primera noche, del jueves para el viernes, con los dos autos volcados. También nos encontramos con algunos temas que se repiten: ruidos molestos y retiro de vehículos. Además, se incorporó la fiscalización de una persona en el Cerro La Cruz que contaba con órdenes vigentes por tres delitos anteriores y que fue puesta a disposición de Carabineros. Salvo estos accidentes, el balance en seguridad fue bastante tranquilo”, relató la autoridad comunal.

Seguridad municipal

Por su parte, el director de Seguridad Pública del municipio, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, enfatizó que la labor preventiva permitió evitar un desenlace trágico en la comuna. “Lo principal es que no se registraron víctimas fatales durante las celebraciones. Hubo riñas con personas lesionadas, pero afortunadamente ninguna de gravedad. Si bien partimos las festividades con dos volcamientos connotados (uno en Enrique Abello y otro en Mexicana con Magallanes), no lamentamos pérdidas humanas”, destacó.

En las cifras del área, el director detalló que se atendieron 22 llamados por ruidos molestos, se retiraron nueve vehículos de circulación y los inspectores colaboraron en la detención de siete personas.

En paralelo al ámbito policial, la red de Atención Primaria de Salud (APS) registró 720 atenciones en sus dispositivos de urgencia, logrando una resolutividad del 99,7% y generando solo dos derivaciones al Hospital Clínico de Magallanes. Víctor Fuentes, jefe del Área de Salud de la Cormupa, explicó que la demanda estuvo dentro de los rangos esperados, concentrándose el mayor flujo el día viernes y predominando las consultas respiratorias por sobre las digestivas.

Finalmente, el municipio confirmó un flujo de 6.000 visitantes en el Cementerio Municipal, recinto que albergó ocho funerales y tres cremaciones sin inconvenientes, mientras que los servicios de alumbrado público y semaforización funcionaron con total normalidad durante toda la festividad.