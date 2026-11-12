Alcalde de Porvenir cumple dos días inubicable tras orden de arresto y anuncian querella por desacato

Por segundo día consecutivo se desconoce el paradero del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, luego de que Carabineros de la Tercera Comisaría acudiera al edificio consistorial para ejecutar una orden de arresto en su contra sin lograr ubicarlo.

El mandamiento judicial deriva de la causa laboral T-9-2024, donde se ordenó el reintegro de la exfuncionaria Nataly Vivar tras acreditarse vulneración de derechos en su destitución. Luego de que el tribunal fijara un plazo de cinco días bajo apercibimiento de arresto el pasado 30 de octubre, el jefe comunal solicitó un permiso administrativo y dejó la comuna hasta el martes 17.

Ante el incumplimiento, el abogado de la demandante, Max Müller, anunció la presentación de una querella criminal por desacato contra Parada y contra el asesor jurídico del municipio, Carlos Contreras. El jurista cuestionó un informe legal emitido en septiembre por Contreras donde se omitió el reintegro ordenado por la justicia.

“Resulta sumamente sospechoso que su informe no haya hecho referencia al reintegro”, señaló Müller, agregando que el rol del abogado municipal debe ser investigado penalmente.

Asimismo, el representante de la trabajadora afirmó que durante un mes intentó coordinar una salida pacífica escribiendo en tres ocasiones al teléfono personal del alcalde, recibiendo únicamente silencio. “El alcalde está atrapado, víctima de sus propios actos, y pretende alegar como imposibilidad su propia negligencia o mala intención. Esto es directamente una afrenta del señor Parada al Poder Judicial”, concluyó.