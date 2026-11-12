Médicos magallánicos actualizan manejo de patologías digestivas

Anticipar el diagnóstico de patologías oncológicas digestivas mediante el manejo oportuno de signos de alarma y la erradicación de la bacteria Helicobacter pylori fue el eje clínico que marcó el segundo Encuentro Internivel del año, impulsado por el Servicio de Salud Magallanes (SSM).

La jornada reunió a 40 integrantes de la red asistencial —entre médicos de Atención Primaria de Salud (APS), enfermería de Gastroenterología, referentes del SSM y especialistas del Hospital Clínico de Magallanes (HCM)— para redefinir cuándo resolver un caso en el consultorio y cuándo derivar al nivel secundario.

Al analizar la realidad epidemiológica regional de los cánceres gástrico y colorrectal, el jefe del Servicio de Gastroenterología del HCM, doctor Fernando Orellana, revisó los avances del programa Prenec y las proyecciones sanitarias ligadas al tratamiento de Helicobacter pylori.

Por su parte, los especialistas doctores Francisco Vergara y Stanko Karelovic detallaron tratamientos, fármacos disponibles y el uso racional de exámenes en la atención primaria, además de afinar la contrarreferencia para asegurar el seguimiento del paciente en su centro de origen.

Sobre el impacto en los usuarios, el jefe del Departamento de Procesos de Atención en Salud de la Subdirección de Gestión Asistencial, Jonathan Polanco, sostuvo: “El eje central de este trabajo es nuestra comunidad usuaria, ya que, si fortalecemos la articulación de la red, estamos favoreciendo la continuidad del cuidado y el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento; en este caso, de las enfermedades digestivas, con especial énfasis en la prevención y detección temprana del cáncer gástrico y colorrectal”.

En la misma línea, la referente de Procesos Clínicos y Eficiencia Asistencial del SSM, Pilar Zúñiga, recalcó: “Se acordaron líneas de trabajo orientadas a fortalecer la capacidad resolutiva de la atención primaria y mejorar la pertinencia de las solicitudes de exámenes e interconsultas a Gastroenterología”. Estos encuentros continuarán en noviembre y diciembre con nuevas especialidades, proyectando consolidarse como una instancia permanente en 2027.