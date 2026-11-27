Con las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, además de arraigo nacional, quedó este jueves un hombre de nacionalidad chilena tras ser formalizado por el delito de abuso sexual con contacto a menor de 14 años, perpetrado en perjuicio de su propia sobrina.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos indagados se registraron entre los años 2023 y 2024. En esa época, la afectada —quien entonces tenía 13 años— se quedó a alojar en el domicilio del imputado.

Tras la audiencia, la fiscal Carla Uribe detalló la dinámica de la agresión ocurrida al interior de la vivienda: “Este habría procedido a ingresar a la habitación en que esta se encontraba durmiendo, quien en definitiva la instó a realizarle tocaciones en la zona genital”.

La persecutora enfatizó la gravedad de la conducta imputada al sujeto, precisando que se trató de un “acto de significación sexual que le produjo gran afectación a la víctima”.

Resguardos decretados por el tribunal

Respecto de las solicitudes planteadas en la audiencia, Uribe explicó: “Se formalizó por el delito de abuso sexual con contacto a menor de 14 años y se solicitaron medidas cautelares de prohibición de acercamiento y contacto a la víctima, además de arraigo nacional”.

El juzgado acogió finalmente las peticiones de la Fiscalía y decretó ambas restricciones para resguardar la integridad de la adolescente y asegurar la comparecencia del encausado a los futuros actos del procedimiento.

El caso continuará ahora bajo investigación formalizada del Ministerio Público, mientras rigen las prohibiciones que impiden al imputado comunicarse con su sobrina o abandonar el territorio nacional.