Porteadores llevan alcancías de las Jornadas por la Rehabilitación hasta los senderos de Torres del Paine

Una agrupación de porteadores de la Región de Magallanes se sumó a la campaña de recolección de fondos de las Jornadas por la Rehabilitación, trasladando alcancías oficiales de la cruzada solidaria hasta los senderos y miradores del Parque Nacional Torres del Paine.

Para concretar la iniciativa, los trabajadores de montaña solicitaron cinco alcancías oficiales al Club de Leones Cruz del Sur, entidad organizadora del evento benéfico. Los recaudadores transportan los tarros en sus mochilas durante sus desplazamientos por las rutas de alta montaña, solicitando aportes voluntarios tanto a turistas nacionales como extranjeros que visitan la reserva natural.

Desde la organización de las Jornadas agradecieron la gestión de los trabajadores locales, destacando que permite extender la recaudación de recursos hacia sectores apartados del territorio regional, en beneficio de los centros de rehabilitación de Magallanes.