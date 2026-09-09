Programa Tarde Libre de Pingüino Multimedia celebra septiembre con campeones de cueca y folclore en vivo

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el programa Tarde Libre de Pingüino Multimedia dio inicio a un ciclo especial dedicado a la cultura y las tradiciones nacionales, el cual se extenderá de manera ininterrumpida hasta el 18 de septiembre.

Durante la emisión de este martes, el espacio conducido por Mayra Ibáñez contó con la presencia en estudio de cuatro campeones juveniles de la danza nacional, incluyendo a los representantes del Campeonato San Pedro de Melipilla, la campeona del torneo Jóvenes del Cobre y el monarca del certamen Nogal de Oro. Los jóvenes folcloristas repasaron su trayectoria en las pistas de baile y coronaron su visita con un esquinazo en vivo para la audiencia regional.

Parrilla dieciochera y transmisión multiplataforma

La producción del espacio confirmó que durante las próximas jornadas continuará el desfile de agrupaciones folclóricas, músicos y exponentes del baile nacional, transformando la pantalla en un punto de encuentro para el folclore en la zona austral.

Tarde Libre se transmite de lunes a viernes, entre las 15:00 y las 18:00 horas, a través de las distintas plataformas de señal televisiva, radial y digital de Pingüino Multimedia.