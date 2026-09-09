ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Principio de incendio moviliza a tres compañías de Bomberos en hostal del centro de Punta Arenas Perito de la PDI identifica científicamente cuerpo hallado en Porvenir: Corresponde a tripulante desaparecido en San Juan Alarma en Valparaíso por "La Jauría": Banda juvenil asalta violentamente a turistas y peatones en Plaza Victoria Encuentran cuerpo de un hombre en las costas de Porvenir: Investigan si corresponde a tripulante de la embarcación Sebastián IV
> Tendencias

Spotify lanzará en Chile su programa de monetización para creadores de podcasts y podcasts en video

El Spotify Partner Program estará disponible a fines de este año. La medida permitirá a los podcasters chilenos generar ingresos mediante la interacción de usuarios Premium y la reproducción de anuncios.

Periodista Web
Periodista Web

La plataforma de streaming Spotify anunció este miércoles la llegada oficial a Chile del Spotify Partner Program, una iniciativa que permitirá por primera vez a los creadores locales de podcasts —tanto en formato de audio como de video— monetizar directamente sus contenidos a través de la aplicación.

El programa comenzará a operar en el país hacia fines de este año e incorporará modelos de pago basados en la interacción y consumo de los usuarios de Spotify Premium en podcasts en video. De forma paralela, la herramienta ofrecerá ingresos adicionales mediante la inserción de anuncios dinámicos reproducidos en la versión gratuita de Spotify y en otros reproductores de audio. Asimismo, la empresa confirmó que los realizadores mantendrán el 100% de las ganancias derivadas de patrocinios comerciales gestionados de manera directa por sus propios equipos.

Boom del formato video y beneficios para usuarios Premium

La puesta en marcha de esta herramienta responde al acelerado crecimiento que registra la industria del podcast en el mercado chileno. Según métricas de la firma, el consumo de estos programas aumentó casi un 50% en los últimos cinco años en el país, destacando que las versiones en video representan actualmente cerca de la mitad del consumo total de la categoría.

La implementación traerá además cambios en la experiencia de la audiencia. Para los suscriptores del plan Spotify Premium que consuman podcasts en video de creadores participantes, la plataforma eliminará las interrupciones por anuncios dinámicos, conservando únicamente las menciones publicitarias o patrocinios integrados directamente por los creadores en la edición original de sus episodios.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS