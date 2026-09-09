Spotify lanzará en Chile su programa de monetización para creadores de podcasts y podcasts en video

La plataforma de streaming Spotify anunció este miércoles la llegada oficial a Chile del Spotify Partner Program, una iniciativa que permitirá por primera vez a los creadores locales de podcasts —tanto en formato de audio como de video— monetizar directamente sus contenidos a través de la aplicación.

El programa comenzará a operar en el país hacia fines de este año e incorporará modelos de pago basados en la interacción y consumo de los usuarios de Spotify Premium en podcasts en video. De forma paralela, la herramienta ofrecerá ingresos adicionales mediante la inserción de anuncios dinámicos reproducidos en la versión gratuita de Spotify y en otros reproductores de audio. Asimismo, la empresa confirmó que los realizadores mantendrán el 100% de las ganancias derivadas de patrocinios comerciales gestionados de manera directa por sus propios equipos.

Boom del formato video y beneficios para usuarios Premium

La puesta en marcha de esta herramienta responde al acelerado crecimiento que registra la industria del podcast en el mercado chileno. Según métricas de la firma, el consumo de estos programas aumentó casi un 50% en los últimos cinco años en el país, destacando que las versiones en video representan actualmente cerca de la mitad del consumo total de la categoría.

La implementación traerá además cambios en la experiencia de la audiencia. Para los suscriptores del plan Spotify Premium que consuman podcasts en video de creadores participantes, la plataforma eliminará las interrupciones por anuncios dinámicos, conservando únicamente las menciones publicitarias o patrocinios integrados directamente por los creadores en la edición original de sus episodios.